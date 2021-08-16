На Луганщину возвращается жаркая погода

16-18 августа на территории Луганской области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Об этом сообщается в прогнозе Луганского областного центра по гидрометеорологии.

по Луганской области

Переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь. Ветер восточной четверти, 3-8 м / с. Температура ночью +14 .. + 19 0 , днем +26 .. + 31 0 .

по городу Северодонецк

Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточной четверти, 3-8 м / с. Температура ночью +16 .. + 18 0 , днем +28 .. + 30 0 .

по городу Луганск

Переменная облачность. Небольшой кратковременный дождь. Ветер восточной четверти, 3-8 м / с. Температура ночью +17 .. + 19 0 , днем +27 .. + 29 0 .

Прогноз погоды на 17 – 20 августа 2021

17.08 Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м / с. Температура ночью +14 .. + 19 0 , днем +28 .. + 33 0 .

18.08 Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью +15 .. + 20 0 , днем +30 .. + 35 0 .

19.08 Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью +14 .. + 19 0 , днем +30 .. + 35 0 .

20.08 Переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью +14 .. + 19 0 , днем +30 .. + 35 0 .