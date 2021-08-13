На Беловодщине дельцы “оттяпали” пять земельных участков у старостинского округа

Полиция Беловодщины проводит расследование по пяти фактам самовольного занятия земельных участков.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.



В полицию Беловодска поступила информация по факту самовольного захвата и использования одним из хозяйственных обществ земельных участков, принадлежащих Даниловскому старостинскому округу Беловодской территориальной громады.



Выездом на место происшествия полицейскими установлено, что на территории округа расположены два земельных участка общей площадью около 110 га, на которых росла пшеница озимая, вместо которой, в настоящее время, там находится стерня.

Кроме того, установлено, что еще три земельных участка общей площадью около 67 га засеяны подсолнечником.



Указанный факт внесен в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 197-1 УК Украины «Самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство». В рамках открытого уголовного производства продолжается досудебное следствие.