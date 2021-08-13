Меловое: анонс мероприятий ко Дню Государственного Флага Украины и Дню Независимости Украины

Жителей и гостей Мелового зовут на праздничные мероприятия ко Дню Государственного Флага Украины и Дню Независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба поселкового совета.

Торжества состоятся 23 августа.

Так, на площади у административного здания громады (ул. Мира):

-в 09:00 – торжественная церемония поднятия Государственного Флага Украины;

-в 09:15 – флешмоб к 30-ой годовщине Независимости Украины.

На площади у Меловского ЦДК (ул. Первомайская):

-в 16:00 – торговля, работа праздничных фотозон, ростовых кукол, батутных компексов;

-в 18:00 – концертная программа с участием любительских коллективов Меловщины, награждение представителей трудовых коллективов, подведение итогов фотоконкурса “Край, в котором я живу”;

– в 18:00 – 20:00 – бесплатная полевая кухня;

-в 20:00 – 00:00 – дискотека;

– в 22:00 – фейерверк