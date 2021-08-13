На Луганщине разоблачили трех мужчин, воровавших трубы оросительной системы

На Луганщине полицейские задокументировали факт похищения подземного трубопровода оросительной системы.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.



Инцидент произошел вчера, 12 августа, возле села Красногригоровка Троицкой территориальной громады Сватовского района. На месте происшествия сотрудники Троицкого отделения полиции и Луганского управления ДВБ разоблачили трех жителей Луганской области 31, 35 и 36-ти лет, которые с использованием специальной техники и оборудования проводили демонтаж металлических труб оросительной системы с земли. Решается вопрос о сообщение им о подозрении.



В ходе осмотра места происшествия полицейские на поверхности почвы обнаружили часть трубопровода диаметром 70 см, длиной 195 м, почти 50 м которого уже было вырезано.

С места происшествия правоохранители изъяли экскаватор, газовые и кислородные баллоны, газовый резак и другой инструмент.



По данному факту следственными по процессуального руководства прокуратуры, открыто уголовное производство по ч.2 ст. 185 УК Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Сейчас следователи и процессуальные действия продолжаются.