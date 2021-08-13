Пятый центр вакцинации от COVID-19 работает на Луганщине – в Станице Луганской

В Станице Луганской работает центр массовой вакцинации – пятый в области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



С его работой ознакомилась заместитель председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская 13 августа.



Центр массовой вакцинации населения от COVID-19 в Станице Луганской начал работать 6 августа. Прививки каждый желающий может получить вакцинами «Coronavac / Sinovac-Biotech» и «Spikevax / Moderna», которые есть в наличии в достаточном количестве.



Осмотрев помещение, Екатерина Безгинская поручила установить там кондиционер.



Вместе с тем, прививки можно сделать и в пункте, расположенном в КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи Станично-Луганского районной совета».



Там сделано около 8000 прививок местным жителям. Важно, что многие люди из временно оккупированной территории тоже вакцинировались в Станице Луганской.



Напомним, всего в области развернуто пять центров массовой вакцинации против COVID-19: