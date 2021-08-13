Пятый центр вакцинации от COVID-19 работает на Луганщине – в Станице Луганской

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В Станице Луганской работает центр массовой вакцинации – пятый в области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.


С его работой ознакомилась заместитель председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская 13 августа.


Центр массовой вакцинации населения от COVID-19 в Станице Луганской начал работать 6 августа. Прививки каждый желающий может получить вакцинами «Coronavac / Sinovac-Biotech» и «Spikevax / Moderna», которые есть в наличии в достаточном количестве.


Осмотрев помещение, Екатерина Безгинская поручила установить там кондиционер.


Вместе с тем, прививки можно сделать и в пункте, расположенном в КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи Станично-Луганского районной совета».


Там сделано около 8000 прививок местным жителям. Важно, что многие люди из временно оккупированной территории тоже вакцинировались в Станице Луганской.


Напомним, всего в области развернуто пять центров массовой вакцинации против COVID-19:

  • г. Северодонецк, проспект Химиков, 28, помещение городского Дворца культуры;
  • г. Старобельск, площадь Базарная, 1, здание администрации ООО «Рынок города Старобельск»;
  • пгт Новоайдар, ул. Независимости 20-3, административное здание КНС «Новоайдарская многопрофильная больница»;
  • г. Сватово, пер. Базарный 1-А, административный корпус КНС «Сватовский центр первичной медико-санитарной помощи»;
  • пгт Станица-Луганская, ул. 2-я Линия, 11.