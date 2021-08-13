Лисичанск: анонс мероприятий ко Дню Государственного Флага Украины и Дню Независимости Украины

Лисичанская городская военно-гражданская администрация опубликовала анонс праздничных мероприятий по случаю Дня Государственного Флага Украины и 30-ой годовщины Независимости Украины.

Так, 16, 18 и 20 августа в 19.00 ДК им. В.М. Сосюры приглашает на совместный просмотр патриотических фильмов «Смотрим вместе фильмы о Независимой Украине».

17 июня в 14.00 в молодежном хабе GC-HUB городского ДК начнется караоке украинских песен «Караоке Day».

С 17 по 21 августа в 18.00 в молодежном хабе GC-HUB городского ДК будет проходить просмотр патриотических фильмов «Марафон фильмов: 30 лет независимости».

С 18 по 20 августа в 18.00 центральная библиотека приглашает посетить просмотр цикла фильмов «Впечатляющая и загадочная моя Украина».

18 августа:

в 10.00 в клубе пгт Малорязанцево – мастер-класс «Патриотическое украшение»;

в 11.00 в библиотеке-филиале семейного чтения № 4 – исторический час «Соборная. Свободная. Независимая »;

в 12.00 в клубе пгт Волчеяровка – мастер-класс по нетрадиционному рисованию «Цветное будущее»;

в 13.00 в библиотеке-филиале семейного чтения № 2 – информационный час «Знамя свободного государства – самая дорогая из святынь».

20 августа состоятся следующие мероприятия:

в 12.00 – акция детских рисунков «Флаг страны – честь Украины» в клубе с. Подлесное;

в 13.00 – виртуальное путешествие «Независимой Украины слава ныне и вовек» в библиотеке-филиале № 3;

в 13.00 – акция рисунков на асфальте «Флаг Украины – флаг мира» в клубе с. Белая Гора;

в 15.00 – актуальная час «Два цвета флага» в молодежном хабе GC-HUB городского ДК;

в 16.00 – видеопутешествие «Выдающиеся личности Украины» в библиотеке-филиале № 9.

21 августа в 11.00 в библиотеке для детей № 1 начнется мастер-класс «Желто-синий флаг мой», а в 12.00 в центральной библиотеке – день информации «Ими гордится Украина».

22 августа в 15.00 библиотека-филиал для детей № 10 приглашает посетить мастер-класс «Украинский веночек», а в 19.00 ДК им. В.М. Сосюры – праздничное мероприятие «Ты у меня единственная!».

С 22 по 31 августа в городском краеведческом музее будет работать тематическая выставка из фондов музея «Поздравляем тебя, взрослая страна!».