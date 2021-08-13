В ОРЛО целый поселок остался без воды: обрушилась стена водокачки, но здание никто не хочет ремонтировать

Во временно неподконтрольном поселке Горняк (относится к Ровеньковскому горсовету) почти 1000 человек остались без водоснабжения. Причина – обрушение стены здания водозаборного сооружения, которое считается бесхозным.

Об этом пишут местные жители в социальных сетях.

Сообщается, что ремонт здания и оборудования давно не производится. Само сооружение никому не нужно и никто не хочет брать его на баланс. В опубликованном обращении говорится, что местные жители обращались со своей проблемой к так называемому “поселковому главе”, “мэру” г. Ровеньки и даже “главе ЛНР”, но воз и ныне там.

“За многие годы жители поселка самостоятельно чинили порывы, оборудование очень старое и очень изношенное, вода поступала к очень маленькой части населения поселка! Глава поселкового совета сказала “скидывайтесь на стройматериалы и делайте сами”, и даже если жители в очередной раз сами решат эту проблему, то им все равно конца-края не видно! Требуется либо капитальный ремонт всего, либо замена на новое! Без воды осталось порядка 1000 человек…”, – сказано в обращении.

В комментариях люди пишут, что на место выезжала комиссия, которая заявила, что здание находится в аварийном состоянии и что вода здесь непригодна. Однако местные жители просят помощи в том, чтобы отремонтировать сооружение и оборудование и использовать эту воду хотя бы для бытовых нужд. Либо же пробурить новую скважину с пригодной водой, так как эти мероприятия обычным гражданам просто не по карману.