Пьяный северодончанин напал на полицейского с кулаками

Задержанному грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Продолжаются следственные действия.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Сегодня, около 2:05, патрульный наряд в составе сотрудников батальона полиции особого назначения ГУНП в Луганской области выехал на вызов по поводу хулиганских действий возле одного из магазинов по ул. Курчатова. На месте происшествия полицейские увидели автомобиль, на котором уезжал возможный правонарушитель.

После остановки транспортного средства 24-летний местный житель, который имел характерные признаки алкогольного опьянения, начал выражаться в адрес полицейских нецензурной бранью, и кулаком ударил полицейского. Во время прекращения действия нападающего полицейский получил телесные повреждения. Ему оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 345 УК Украины «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа». Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.