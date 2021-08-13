На Луганщине выявлен случай африканской чумы свиней

Во вторник, 10 августа, под председательством председателя комиссии, первого заместителя председателя Старобельской РГА Владимира Череватого состоялось заседание Государственной чрезвычайной противоэпидемической комиссии при Старобельской районной государственной администрации.

Об этом сообщает пресс-служба Старобельской РГА.

На заседании рассмотрен вопрос по выявлению на территории Меловского поселкового совета Старобельского района в личном крестьянском хозяйстве африканской чумы свиней (АЧС).

По результатам доклада и обсуждения утвержден План мероприятий по ликвидации, недопущения распространения, профилактики АЧС, определена защитная зона радиусом 3 км и зона надзора радиусом 10 км.

В связи с тем, что данный факт подпадает под классификацию чрезвычайной ситуации природного характера местного уровня, Меловским поселковым советом проводятся мероприятия по назначению руководителя работ и созданию штаба по ликвидации последствий ЧС в соответствии с требованиями статей 71 и 75 Кодекса гражданской защиты Украины, постановлениями Кабинета министров Украины от 9 января 2014 № 11 «об утверждении Положения о единой государственной системе гражданской защиты».