На Луганщине выявлен случай африканской чумы свиней

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Во вторник, 10 августа, под председательством председателя комиссии, первого заместителя председателя Старобельской РГА Владимира Череватого состоялось заседание Государственной чрезвычайной противоэпидемической комиссии при Старобельской районной государственной администрации.

Об этом сообщает пресс-служба Старобельской РГА.

На заседании рассмотрен вопрос по выявлению на территории Меловского поселкового совета Старобельского района в личном крестьянском хозяйстве африканской чумы свиней (АЧС).

По результатам доклада и обсуждения утвержден План мероприятий по ликвидации, недопущения распространения, профилактики АЧС, определена защитная зона радиусом 3 км и зона надзора радиусом 10 км.

В связи с тем, что данный факт подпадает под классификацию чрезвычайной ситуации природного характера местного уровня, Меловским поселковым советом проводятся мероприятия по назначению руководителя работ и созданию штаба по ликвидации последствий ЧС в соответствии с требованиями статей 71 и 75 Кодекса гражданской защиты Украины, постановлениями Кабинета министров Украины от 9 января 2014 № 11 «об утверждении Положения о единой государственной системе гражданской защиты».