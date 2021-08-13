Свич бу: разновидности и особенности выбора

Свич или коммутатор – важный элемент базового оборудования при построении сетевой инфраструктуры в рамках предприятия или домашней сети. Среди его задач – соединение нескольких компьютеров с периферийными устройствами и между собой. Современные коммутаторы обладают обширным набором функций, упрощающих администрирование всей системы.

Рынок коммутационного оборудования представлен большим ассортиментом устройств в различной ценовой категории. На начальном этапе построения сетевой архитектуры или в условиях ограниченного бюджета можно купить свич бу, который по функционалу не уступает новому оборудованию.

Основные группы коммутаторов

В зависимости от типа управления и подключения свичи делятся на две категории unmanaged switch – неуправляемые, и managed switch – управляемые. В свою очередь они классифицируются по уровням, которые влияют на сложность устройства и его стоимость.

Неуправляемые свичи являются автономным оборудованием, не оснащенным ручным управлением. Такие коммутаторы самостоятельно управляют передачей данных, без вмешательства человека. Вдобавок к автономной работе стоит отметить доступную цену устройств. Их применение целесообразно в небольших сетях за счет небольшой внутренней производительности.

Управляемые свичи совместно с автоматическим режимом функционирования оснащены ручным управлением. Последнее обеспечивает гибкую настройку коммутатора, и положительно воздействует на администрирование и производительность.

На что обращать внимание при выборе бу свичей

Перед приобретением коммутатора необходимо составить перечень задач, которые ему предстоит выполнять в рамках конкретной сети, и определить количество обслуживаемых устройств. Также потребуется оценка объема трафика, потребляющего подключаемыми девайсами.

В списке дополнительных критериев для выбора свича присутствуют:

внутренняя и внешняя пропускная способность для предотвращения зависания при ее недостатке;

количество портов – возможное количество от 5 до 48 штук, должно подбираться с запасом для будущего расширения сети;

скорость передачи данных;

тип и наличие слотов расширения;

форм-фактор – определяет способ установки и размещения.

При покупке бу свичей также имеет значение период их предыдущего использования и производитель оборудования. Лучше для заказа такого оборудования обращаться в специализированные центры.