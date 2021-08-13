На Луганщине 17-летний парень выстрелил из пневматической винтовки в компанию детей: ранен мальчик

13-летний парень с пулевым ранением брюшной полости и повреждением внутренних органов госпитализирован в Лисичанскую детскую больницу.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Вчера, 12 августа, около 23.30 в полицию поступило сообщение о том, что 17-летний юноша ранил несовершеннолетнего.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что компания подростков гуляла возле одного из домов по ул. Смирнова г. Рубежное. В это время 17-летний местный житель вынес из дома, предварительно, пневматическое ружье и выстрелил в направлении детей, уезжавших на велосипедах, в результате чего 13-летний парень получил ранения.

Данный факт внесен в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение».

При осмотре пневматической винтовки установлено что она сделана самостоятельно из запчастей различных пневматических винтовок калибра 4,5 мм, на частях маркировка и номера отсутствуют, она изъята и направлена ​​для проведения экспертизы. Следователи совместно с оперативниками устанавливают все обстоятельства происшествия, свидетелей и мотивы, а также происхождение оружия.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения 17-летнему парню.