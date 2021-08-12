На Луганщине разоблачили живодера: за убийство собаки ему грозит до трех лет ограничения свободы

Во время обхода вверенной территории в с. Райгородка (Счастьенский район), в лесном массиве, участковый офицер полиции обнаружил повешенную на веревке собаку, без признаков жизни.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Луганской области.

В ходе проведения первоочередных мероприятий в совершении преступления участковый разоблачил ранее судимого 45-летнего жителя этого же села. По словам мужчины, он приютил старенькую собаку односельчанина, а когда она надоела, повесил ее.

По результатам судебно-медицинской экспертизы смерть животного наступила в результате механической асфиксии.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 299 УК Украины «Жестокое обращение с животными». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.