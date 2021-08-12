В Станице Луганской восстанавливают уличное освещение

Более полугода в пгт Станица Луганская и с. Валуйское отсутствовало уличное освещение. После создания военно-гражданской администрации были начаты работы по проведению тендера на поставку электроэнергии для его возобновления.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской громады.

“После проведения тендера был выявлен победитель и заключен договор на поставку электроэнергии с ООО «Николаевская электроснабжающая компания». Но для восстановления уличного освещения необходимо было решить вопрос оплаты с ООО «Луганское энергетическое объединение», которые предоставляют услуги по распределению электроэнергии за ранее отключенное уличное освещение. После длительных переговоров и решения вопроса оплаты за подключение, 6 августа текущего года восстановлено уличное освещение на территории громады”, – сказано в сообщении.

Как указывается, сейчас коммунальным предприятием «Теплосервис» проводится обследование уличного освещения на территории Станично-Луганской поселковой территориальной громады. При обследовании выявлены кражи электрооборудования на двух участках по ул. Шевченко, ул. Деповская, не работающие светильники на ул. 5 Линия, ул. Центральная и другие повреждения. В ближайшее время закупят необходимые материалы, соответственно будет восстановлено уличное освещение.

Власти громады просят местных жителей бережно относится к общему имуществу, способствовать сохранению, недопущению краж и повреждений.