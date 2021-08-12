День Независимости Украины: праздничные мероприятия в Северодонецке

В Северодонецке 24 августа состоятся мероприятия, посвященные 30-летию Независимости Украины.

Анонс торжества сделали в Луганской областной военно-гражданской администрации.

Празднование пройдет на площади Победы.

Так, в 15:00 состоится выступление Луганского областного казачьего конного театра “Козацька Січ”;

– в 15:30 – культурно-художественная акция “БАРВИLAND”;

– в 16:00 – выставка народных мастеров “Східна артіль” и баннерная выставка “Луганщина космічна”;

-в 17:30 – танцевальный майдан “Слобожанський луг” и концертная программа с участием оркестра ГУНП в Луганской области;

-в 18:00 – театрализованное действо с воспроизведением “живой истории” Слобожанского края;

-в 18:30 – обрядовое действо “Традиції, що творять майбутнє”;

-в 19:30 – концертная программа “Україна, народжені вільними!”;

– в 20:00 – концертная программа с участием певицы Светланы Тарабаровой;

-в 20:30 – праздничная дискотека