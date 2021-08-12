13 августа в Луганской области ожидается небольшой кратковременный дождь

В пятницу, 13 августа, в Луганской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем ​​местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северной четверти, 5-10 м / с. Температура ночью +16 .. + 21, днем ​​+24 .. + 29.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

По городу Северодонецк:

Ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой кратковременный дождь. Ветер северной четверти, 5-10 м / с. Температура ночью +18 .. + 20, днем ​​+27 .. + 29.



Температурные рекорды по данным метеостанции Сватово (года):

13 августа: max + 36,3 ° (1971 г.), Min + 7,2 ° (1950)



Радиационное состояние окружающей среды в Луганской области утром 6 августа составляет 11-14 мкР / час.



Внимание! 13 – 15 августа в лесах области сохранится чрезвычайный класс пожарной опасности (5 класс).