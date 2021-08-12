Жителей Беловодской ОТГ приглашают на велопробег

Жителей Беловодской громады зовут принять участие в велопробеге по родной ОТГ, посвященному 30-летию Независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Беловодского поселкового совета.



“Беловодский поселковый совет проводит мероприятие с целью популяризации здорового и активного образа жизни, экологически чистого вида транспорта, привлечение жителей громады к участию в массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях”, – сказано в сообщении.



График велопробега Беловодской громадой:

🚴♀️ 16 августа – с. Брусовка в 10:00;

🚴♀️ 16 августа – с. Литвиновка в 11:00;

🚴♀️ 16 августа – с. Шуликовка в 12:00;

🚴♀️ 16 августа – с. Семикозовка в 16 часов;

🚴♀️ 17 августа – с. Городище в 16 часов;

🚴♀️ 17 августа – с. Новодеркул в 17 часов;

🚴♀️ 17 августа – с. Даниловка в 10:00;

🚴♀️ 18 августа – с. Новоалександровка в 9:00;

🚴♀️ 18 августа – с. Евсуг в 10.30 часов;

🚴♀️ 19 августа – с. Зелековка в 9:00;

🚴♀️ 19 августа – с. Бараниковка в 10:00;

🚴♀️ 19 августа – с. Нижнебараниковка в 11:00;

🚴♀️ 20 августа – с. Кононовка в 9:00;

🚴♀️ 20 августа – с. Новолимаровка в 10:00;

🚴♀️ 20 августа – с. Плугатар в 16 часов;

🚴♀️ 22 августа – пгт Беловодск в 9:00.



Организаторы спортивного действа призывают людей всех возрастов приобщиться к увлекательному мероприятию, получить незабываемые впечатления и яркие эмоции.