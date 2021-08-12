Не хотел готовиться к школе: на Луганщине 12-летний мальчик сбежал от бабушки

Мальчик убежал от бабушки, потому что та заставляла его готовиться к школе. К счастью, от преступных действий несовершеннолетний не пострадал, но получил серьезный разговор с инспекторами ювенальной превенции.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.



Вчера, 11 августа, в полицию г. Кременная обратилась 60-летняя летняя местная жительница с сообщением о том, что ее внук сбежал из дома. Женщина пыталась самостоятельно разыскать ребенка, но не смогла.



На поиск несовершеннолетнего руководством отдела был ориентирован весь личный состав местных правоохранителей, а также вспомогательных сил. Ориентировку примет мальчика направили на блокпосты и в соседние территориальные подразделения.



Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями ребенка нашли неподалеку от дома при осмотре заброшенных зданий в частном секторе. Он признался полицейским, что не желает учиться ни читать, ни считать, ни писать, поэтому и ушел от бабушки, которая заботится о нем.



Детские полицейские провели профилактическую беседу с несовершеннолетним и бабушкой. Отныне они будут посещать семью, чтобы исключить подобные случаи в будущем.