В ОРДЛО появились мобильные пункты для агитации и подготовки голосования в Госдуму РФ

В неподконтрольном Украине Антраците Луганской области по городу ездят мобильные пункты для агитации и проведению организационных мер для голосования на выборах в Госдуму РФ. Об этом заявил правозащитник, основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский, передает ДонПресс.

Он выразил мнение, такие действия НВФ являются поэтапной частью программы по политической интеграции ОРДЛО. На данный момент в ОРДЛО уже открыты так называемые «информационные центры», которые будут готовить жителей ОРДЛО к выборам в Госдуму РФ.

Также местная «власть» организовала передвижные пункты, выполняющие роль вышеуказанных информационных центров. Их предназначение заключается в сборе заявлений от жителей «республики» для участия в дистанционном голосовании, активация и создание учетной записи на портале Госуслуги. По словам Лисянского, мобильные центры будут использоваться в день голосования в качестве онлайн-избирательных участков.

Правозащитник добавил, что передвижные мобильные пункты ведут публичную агитацию при помощи аудиосредств и рассказывают местным жителям всю информацию о голосовании:

«Таким образом, подтверждается намерение россиян не только провести выборы в ОРДЛО, но и привлечь как можно больше внимания со стороны местных жителей и создать картинку одобрения для российских пропагандистов. Не стоит забывать, что подобные технологии будут распространять и на остальную часть Украины».