45 новых случаев COVID-19 выявили в Луганской области

Лабораторно подтверждено 45 новых случаев COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск – восемь, Рубежное – три, Северодонецк – четыре, Беловодск – два, Марковка – четыре, Новоайдар – четыре, Новопсков – два, Попасная – два, Сватово – два, Станица Луганская – одиннадцать, Старобельск – три.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 27 517 случаях.

Выздоровели – 26053 (37 за последние сутки), лечатся – 483 (119 – стационарно, 364 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 1157 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 1124.

Уровень заболеваемости в области на 100 000 населения равен 63 (при пороговом уровне 75) уровень госпитализации – 12,3 (при пороговом уровне 60).

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умер 981 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 12 августа (09:00) в Украине 2262601 подтвержденный случай COVID-19, из них 53 173 летальных, 2194791 лицо выздоровела. Всего проведено 11604861 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 1247 новых случаев; летальных – 24; осуществлено 48051 тестирования; выздоровели 1039 человек.