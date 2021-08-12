«Провокации могут быть более кровавыми»: эксперты предупредили об опасной ситуации на Донбассе

За эту неделю гибридные силы России не впервые обстреливают мирные поселки и жителей. Так, 5 августа под обстрел попала Красногоровка Донецкой области: был тяжело ранен осколками местный житель на улице Восточной, снаряды попали в девяти- и пятиэтажный дома и мебельный магазин. Утром 11 августа вражеский снаряд убил 86-летнего пенсионера во время обстрела поселка Новоселовка Вторая, также в Донецкой области. Среди военных также есть потери. 10 августа трое бойцов ООС были ранены, один из них умер в госпитале.

Эксперты единодушны: гибридные силы России стараются еще больше расшатать ситуацию внутри Украины. Об этом сообщается в материале “Радио Свобода”.

Информация о гибели мирных жителей на Донбассе быстро распространяется в СМИ. И это сильно влияет на настроения в обществе, считает военный эксперт Олег Жданов.

«Не помогает гибель военных раскачать ситуацию – значит, надо убивать гражданских. И пусть Зеленский объясняют, как он добился мира, как он решил вопрос с урегулированием на Донбассе », – поясняет “Радио Свобода” мотивы обстрелов военный эксперт.

Он также предполагает, что обстрелами мирных поселков Россия заставляет Украину говорить напрямую с группировками «ЛДНР» на переговорах в ТКГ. Также, говорит Жданов, число обстрелов всегда растет перед важными для Украины событиями. Сейчас ближайшие: заседание «Крымской платформы», празднование 30-летия Независимости Украины и визит Владимира Зеленского в США.

Другой военный эксперт Михаил Жирохов говорит, что усилить обстрелы на Донбассе гибридные силы России заставили крупные потери оккупационных армейских корпусов, а еще командно-штабные учения, которые сейчас проходят в ОРДЛО. В них задействованы, по информации военного эксперта, российские военные из Ростова, Новочеркасска и других городов.

«Вполне вероятно, один из элементов, которые отрабатываются – наступательные, оборонительные действия. Кроме полигонов, если есть такая возможность, почему не пострелять?», – поясняет эксперт. Он добавляет, что группировки отнюдь не сдерживаются, стреляя по гражданским целям..

По мнению Михаила Жирохова, как и каждый год, такие провокации будут нарастать с приближением Дня Независимости. Исходя из того, что в этом году юбилей, прогнозирует Жирохов, результаты обстрелов могут быть еще более кровавыми. Также он солидарен с Олегом Ждановым в том, что что жертвами среди военных и гражданских Россия подстегивает Украину к очной встрече с группировками «ЛДНР» в Минске.