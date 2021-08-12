Сутки в зоне ООС: поврежденные в результате обстрелов дома, погибший мирный житель и раненый боец ВСУ

За прошедшие сутки, 11 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, у Новомихайловки и Новоселовки Второй российские оккупанты вели огонь по украинским позициям из артиллерийских систем калибра 122-мм и осуществили обстрел этих населенных пунктов.



В результате обстрела Новомихайловки повреждена территория фермы и линия электропередач, что привело к обесточиванию населенных пунктов Тарамчук, Славное, Сладкое, Новомихайловка. Кроме того, населенный пункт Новомихайловка остался без водоснабжения.



В результате обстрела Новоселовки Второй погиб местный житель1935-го года и повреждены частные дома жителей и прилегающие домохозяйства.



Возле Луганского российские оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; Мироновского – из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; Песок – из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.



В результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельные осколочные ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное.



На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.



Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм.



По состоянию на 7:00 утра 12 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.