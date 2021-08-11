На Луганщине поймали за руку поджигателя стерни

Накануне в с. Мирная Долина Северодонецкого района произошло возгорание стерни, которое оперативно потушили спасатели. Как выяснилось позже, мужчина, арендатор участка, сам поджег стерню через недостаток средств на ее уборку с поля.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Луганской области.

“Поджигателя привлекли к административной ответственности. Пожалуй, заплаченный штраф, а также огненная стихия, которую поджигатель сознательно выпустил из собственных рук, таки научат его беречь экосистему края. Причем отныне навсегда, поскольку сжигание сухой растительности и ее остатков является прямым нарушением ряда норм действующего законодательства, влечет наложение не только административных штрафов, а в отдельных случаях и уголовную ответственность”, – сказано в сообщении.



Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям Луганщины напоминает, что с 17 марта 2021 вступил в силу новый Закон Украины об усилении ответственности за сжигание сухой травы, питательных остатков, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью, растительности или ее остатков и опавшей листвы на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонов в населенных пунктах и ​​за их пределами, а именно были внесены изменения в ст. 77 и 77/1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.



Теперь такие правонарушения влекут за собой наложение штрафа: на граждан от ста восьмидесяти до трехсот шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3060 грн до 6120 грн) на должностных лиц – от девятисот до тысячи двухсот шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 15300 грн до 21420 грн).



Всего с начала года пожарно-спасательные подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области 746 раз выезжали на пожары сухой травы, камыша и мусора. По состоянию на 11 августа текущего года за руку поймали уже 14 поджигателей, которые будут привлечены к административной ответственности.