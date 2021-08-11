В Сватово приедут врачи “Ветеринары без границ”: важная информация для жителей громады

12 и 13 августа в Сватово приедут врачи организации «Ветеринары без границ». Они приезжают по приглашению горсовета, чтобы стерилизовать, чипировать, клипсовать и делать прививки против бешенства бездомным собакам. Так местные власти и зоозащитники хотят предотвратить увеличение популяции бездомных собак в Сватово.

Об этом сообщает издание “Сватове.city”.

В горсовете обращаются к сватовчанам с просьбой сообщить о местонахождении бездомных собак. Если вы ухаживаете за такими животными и вас волнует их будущее, тоже звоните. Весь комплекс процедур для бездомных собак будет оплачен за счет городского бюджета. Отлов собак для стерилизации будут осуществлять специалисты.

Кроме этого, воспользоваться услугами ветеринаров могут все желающие жители громады. В этот день врачи будут принимать на территории коммунального предприятия «Сватово-благоустройство».

“У каждого есть возможность стерилизовать своих животных или оказать им медицинскую помощь. Врачи это сделают по технологии малотравматичной хирургии – она ​​позволяет животному очень быстро восстановиться после процедур. А еще с ее помощью можно стерилизовать котят и щенков. Процедуры не бесплатные, но как говорят организаторы, цены самые низкие в Украине”, – сказано в сообщении.

Сообщить о местах пребывания бездомных собак и узнать больше информации можно по телефонам: (099) 316-91-20, (066) 330-88-20, (095) 732-97-16 – Viber.