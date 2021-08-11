Пьяный водитель устроил ДТП под Северодонецком. ФОТО

Вблизи поселка Смоляниново произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.



Вчера, 10 августа, патрульные обнаружили автомобиль Citroën, водитель которого не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на дерево.



Во время общения с 38-летним водителем, инспекторы обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Патрульные предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте или в ближайшем медицинском учреждении, на что тот отказался.



Полицейские установили, что гражданин уже был лишен судом права управления автомобилем.



В отношении мужчины патрульные составили два протокола по ч. 2 ст. 130 КУоАП (Управление в нетрезвом состоянии), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и вынесли постановление по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления).