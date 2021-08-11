Названо имя бойца ООС, умершего в госпитале от полученного ранения

В госпитале 10 августа умер 30-летний Алексей Кайданович. Мужчина служил в 54-м разведывательном батальоне и ранее получил ранение на Донбассе.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на главу Брониковской территориальной громады Надежды Залевской.

Известно, что украинский боец был жителем села Федоровка, которое относится к этому ОТГ в Житомирской области. У бойца остались жена, падчерица и 6-летний сын.

Алексей Кайданович получил смертельное ранение 10 августа в результате коварных обстрелов оккупантов на Донбассе. В результате 3 наших защитников попали в больницу.

Кайданович находился в тяжелом состоянии и утром 11 августа его жизнь оборвалась. В то же время другие 2 бойцов – в удовлетворительном состоянии под наблюдением медиков.