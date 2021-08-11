В Украине снизили тариф на электроэнергию для населения. Но не для всех

По инициативе Президента Владимира Зеленского, тариф на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт * ч в месяц, будет снижена до 1,44 грн за кВт * ч.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время очередного заседания Правительства 11 августа, передает Урядовий портал

Глава Правительства отметил, что для домохозяйств с месячным уровнем потребления более 250 кВт * ч тариф на электроэнергию останется без изменений. «Для тех украинских семей, потребляющих более 250 кВт * ч в месяц цена остается без изменений – то есть 1 гривна 68 копеек», – сообщил глава правительства. Новые правила начнут действовать с 1 октября 2021 года.

Премьер-министр также остановился на вопросах тарифов на газ. «НАК« Нафтогаз »запустил тарифный план« Комфортный сезон ». По этому плану кубометр газа будет стоить 7,96 грн с НДС независимо от того, какой будет рыночная цена на биржах. Тарифный план действует с 1 октября 2021 по 30 апреля 2022 года. Это действительно очень выгодное предложение, ведь мы видим, что цены на газ на европейских биржах почти достигли 20 гривен за кубический метр голубого топлива », – заявил премьер-министр Украины.

Денис Шмыгаль также добавил, что НАК «Нафтогаз» предлагает выгодный тариф для коммунальных предприятий, обеспечивающих население теплом и горячей водой. «Можно в год зафиксировать тариф и платить по 7 гривен 42 копейки за кубометр газа. Призываю местных руководителей не терять время и воспользоваться выгодными предложениями, которые позволят им сбалансировано решить вопрос с тарифами на тепло, которые они теперь устанавливают », – подытожил глава правительства.