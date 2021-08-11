В Северодонецке будет работать “ЗооКонтроль”

С 16 августа на территории Северодонецкой громады будут проводиться профилактические прививки от бешенства и стерилизация бездомных собак.

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкой городской военно-гражданской администрации.

Специалисты организации будут вылавливать, стерилизовать, прививать от бешенства бездомных животных. В этом году за бюджетные средства планируется обработать 435 бездомных собак со всей Северодонецкой громады, включая села и так далее.

Все ветеринарные процедуры с собаками будут проводиться в уже знакомом для горожан мобильном ветеринарном пункте организации «ЗооКонтроль».

Просьба ко всем неравнодушным гражданам оставлять заявки на обработку бездомных собак по телефону информационной службы “ЗооКонтроль”: 068-179-29-50 Наталья.

“ЗооКонтроль” обращает внимание северодончан, что не оказывает ветеринарные услуги кошкам и домашними животными.