На территории отдела пограничной службы «Марковка» почтили память погибших воинов-пограничников

10 августа 2014 года стал трагическим днем ​​в истории отдела пограничной службы «Марковка» и жителей Марковской громады. Семь лет назад не вернулись с выполнения боевого задания: старшина – Давид Дзидзинашвили, старший сержант – Сергей Андриенко, прапорщик Владимир Шило и сержант Вячеслав Акутин.

Об этом сообщает пресс-служба Старобельской районной государственной администрации.



В эти августовские дни земляки, семьи, друзья с грустью вспоминают своих павших героев.



На территории отдела пограничной службы «Марковка» 10 августа состоялся митинг-реквием по случаю чествования памяти погибших воинов-пограничников.

На мероприятии присутствовали начальник отдела пограничной службы «Марковка» подполковник Владислав Шевчук, председатель Марковской территориальной громады Игорь Дзюба, исполняющий обязанности заместителя начальника Луганского пограничного отряда по персоналу подполковник Вячеслав Андрусенко, начальник отдела №1 Старобельского районного центра комплектования и социальной поддержки Юрий Шемякин, председатель Марковской общественной патриотической организации воинов-пограничников Александр Пиляшенко, близкие и родные погибших пограничников, общественность.

Светлая память нашим землякам, героям Украины!