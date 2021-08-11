Обстрел Новоселовки Второй: погибший пенсионер помогал укрыться супруге, но сам не успел

В результате обстрела поселка Новоселовка 2-я Донецкой области погиб 86-летний мужчина. Как стало известно, во время происшествия он помогал маломобильной жене спуститься в подвал, однако сам не успел укрыться.

Об этом в эфире Громадського радіо рассказал глава гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«Сегодня утром были обстреляны несколько населенных пунктов. Сразу, по обстрелу Новоселовки Второй – обстрел произошел в 5:59 утра, около 30 снарядов минометных приземлилось в населенном пункте. Во время обстрела были повреждены три жилых дома, из которых ранее выехали хозяева, и одна хозяйственная постройка. Погиб мирный житель 1935 года рождения. В момент обстрела он помогал своей маломобильной жене 1940 года спрятаться от обстрела. Жену он спрятал от обстрела, однако сам он не успел заскочить в подвал. Он находился на открытой местности на улице жилого дома и прямым попаданием минометной мины был убит. Сейчас мы оказываем помощь жене », – рассказал Евгений Каплин.

Он также сообщил об обстреле поселка Новомихайловка:

«Пять населенных пунктов в настоящее время находятся без света, так как повреждена высоковольтная линия электропередач. Также повреждена инфраструктура Новоселовки Второй, там также повреждена линия электропередач, и отсутствует мобильная связь и электроэнергия ».