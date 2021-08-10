Прокуратура открыла уголовное дело по факту убийства заключенных на оккупированном Донбассе

Донецкой областной прокуратурой в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту умышленного убийства двух или более лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что 6 августа 2021 на территории Кировской исправительной колонии № 33 в пгт. Хрестовка Донецкой области (находится на временно неподконтрольной территории, – ред.) неизвестными лицами были убиты осужденные.

Один из погибших – 42-летний чемпион Украины по дзюдо, осужденный в 2010 году за убийство 18-летнего парня. Сведения о другом убитом устанавливаются, а информация об убийстве третьего осужденного сейчас проверяется.

Досудебное расследование осуществляется следственным отделом полиции № 1 Краматорского РУП ГУНП в Донецкой области под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры.