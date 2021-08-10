Не пустили в здание – полез через забор: в “Лисичанскводоканале” произошел конфликт

Сегодня, 10 августа, около 11:00 в полицию г. Лисичанск поступило сообщение местного жителя, который представился журналистом одного из изданий, о том, что у него возник конфликт с работниками предприятия «Лисичанскводоканал», не допустившим его в помещение предприятия для освещения открытого обсуждения проекта постановления «Об одобрении Инвестиционной программы ЛКСП« Лисичанскводоканал »на 2021.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.



В то же время в полицию обратилась работница предприятия, которая сообщила, что на территорию предприятия, перелезши через забор, попал человек, представившийся журналистом, который ведет себя агрессивно по отношению к работникам предприятия.



Данные сообщения зарегистрированы, проводится проверка.