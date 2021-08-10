Старобельчанин нашел на мусорнике патроны и хотел сдать их на металлолом

На Старобельщине полицейские изъяли у местного жителя боеприпасы.

Об этом рассказали в Отделе коммуникации полиции Луганской области.



Вчера, 9 августа, участковым офицером полиции Старобельска, при составлении административных материалов в отношении 69-летнего местного жителя, обнаружено более 40 патронов различного калибра.



Как пояснил мужчина, запрещенные предметы он нашел в этот же день на мусорнике и планировал сдать их на металлолом.



Изъятые предметы направлены на исследование. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Следственные действия продолжаются.