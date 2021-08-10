С начала года в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном произошло более 280 ДТП

С начала 2021 года в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном патрульными зарегистрировано 289 ДТП, в которых травмировались 88 человек. В авариях погибли 8 человек.

Такую статистику озвучили в Патрульной полиции Луганской области.



“Наиболее распространенными причинами аварий остаются столкновения, наезд на транспортное средство, которое стоит, и наезд на препятствие”, – сказано в сообщении.



Чаще всего участники дорожного движения травмируются в результате столкновения, наезда на пешехода и наезда на препятствие. Причинами ДТП, которые приводят к гибели, является наезд на пешехода и наезд на препятствие, а также наезд на велосипедиста и столкновения, добавили в патрульной полиции.

Напомним, ранее сообщалось о ДТП в Сватово – в результате столкновения двух машин есть погибшая и пострадавшие.