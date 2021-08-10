Библиотекам Луганщины передали 150 единиц компьютерной техники

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Библиотеки Луганской области пополнились 150 единицами компьютерной техники.

Об этом сообщает Управление культуры, национальностей, религий и туризма ЛОГА.


Сегодня, 10 августа, на базе Луганской областной универсальной научной библиотеки состоялась официальная передача 150 единиц компьютерной техники сельским библиотекам территориальных громад Луганщины.


“В современном мире важно обеспечить доступ к знаниям, информации и сервисам всем гражданам Украины, независимо от возраста и места проживания. И передача компьютеров в сельские библиотеки – это поддержка отечественного бизнеса и государственных программ в сфере цифровизации”, – отметили в управлении.

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