Библиотекам Луганщины передали 150 единиц компьютерной техники

Библиотеки Луганской области пополнились 150 единицами компьютерной техники.

Об этом сообщает Управление культуры, национальностей, религий и туризма ЛОГА.



Сегодня, 10 августа, на базе Луганской областной универсальной научной библиотеки состоялась официальная передача 150 единиц компьютерной техники сельским библиотекам территориальных громад Луганщины.



“В современном мире важно обеспечить доступ к знаниям, информации и сервисам всем гражданам Украины, независимо от возраста и места проживания. И передача компьютеров в сельские библиотеки – это поддержка отечественного бизнеса и государственных программ в сфере цифровизации”, – отметили в управлении.