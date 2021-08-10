В ТКГ назвали возможную причину убийства заключенных в одной из колоний в ОРДО

Украинский журналист, представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш отмечает, что пока подтверждена смерть двух, а не трех заключенных, отбывавших наказание в Кировской колонии в ОРДЛО.

“По убийству заключенных в Кировской колонии Донецкой области (на территории ОРДЛО). Во-первых, нет подтверждения смерти третьего пострадавшего, поэтому пока можно говорить лишь о двух погибших. Во-вторых, по моей информации, которая совпадает с той, что имеется в наших компетентных органах, мотивом конфликта, повлекшего гибель людей, являются криминальные разборки”, – сообщил журналист на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он отметил, что в этой колонии процветает телефонное и интернет- мошенничество.

“Естественно, это не может происходить без ведома администрации, поскольку и доступ к интернету и телефонная связь – зависят от нее. Более того, по инсайдерской информации, полученной еще несколько лет назад, такой вид бизнеса зэков рассматривается в ОРДЛО чуть ли не как естественный, хотя и неофициальный, вид привлечения денег в “республики”. Это всячески стимулируется, даже организовывается “начальниками”. По крайней мере в “ДНР”. Именно поэтому донецкая оккупационная администрация не отдает, казалось бы, лишние для нее “рты”, в Украину. Потому что не она их кормит, а они её”, – рассказывает Сергей Гармаш.

Журналист подчеркнул, что созданная оккупантами “пенитенциарная система” является зоной тотального беззакония:

“К сожалению, пенитенциарная система (если, конечно, так можно говорить применительно к территории, захваченной террористами), даже “официальная”, без учета “изоляций”, пыточных и подвалов, является зоной полного произвола. Туда нет доступа международных организаций и “закон” там, по сути, не работает. То есть, попадая туда, люди лишаются всяких прав и защиты. Даже в “официальном” СИЗО Донецка никто не следит за сроками пребывания там людей. Практически нет медицинского обслуживания, не говоря уже о качественной воде или пище. Например, буквально в конце июля шел поток сообщений из Донецка, что в СИЗО травили грызунов, яд попал в воду и были не единичные случаи отравления заключенных. К счастью, не летальных”.

“Ну и не нужно путать заключенных, осужденных еще при Украине, и отбывающих наказание на оккупированной территории, так сказать, волею судьбы. И людей, взятых террористами в заложники в результате событий, связанных с агрессией России на Донбассе. Это разные списки. Хотя, этот нюанс, скорее, для журналистов, поскольку и те и другие являются гражданами Украины”, – подытожил журналист.