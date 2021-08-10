С начала года на Луганщине произошли 28 лесных пожаров на площади 15,3 га

О принятии мер по предупреждению пожаров в лесных массивах региона сегодня, 10 августа, на пресс-брифинге в облгосадминистрации рассказал начальник Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Дмитрий Неклеса, которого назначили на эту должность в середине июня.

Он сообщил, что в текущем году по этому направлению уже сделано 3,7 тыс. км новых противопожарных разрывов и минерализованных полос, проведено 25 тыс. км уходов за ними, установлено 473 аншлага и биг-борда, перекрыто 437 внеплановых дорог.

Кроме того, организовано два тактических учения с участием местных громад и одно командно-штабное учение.

По технике и оборудованию Дмитрий Неклеса отметил, что в наличии у лесхозов есть 51 пожарная машина, 61 трактор с противопожарным почвообрабатывающим оборудованием, обустроено 28 модулей, 24 наблюдательных вышки, установлено 20 систем видеонаблюдения.

Также в настоящее время проведены лесопатологические обследования на площади 8,5 тыс. га. По состоянию на август разработано 1,32 тыс. га пожарищ.

Всего в этом году в области уже возникли 28 лесных пожаров на площади 15,3 га. На границе с лесом – 24 пожара на площади 48 га.