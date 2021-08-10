Северодончанка попалась на крючок мошенников и лишилась денег

На Луганщине сработала мошенническая схема «Вы стали победителем акции».

Об этом рассказали в Отделе коммуникации полиции Луганской области.



Жительнице г. Северодонецк на мобильный телефон поступило голосовое сообщение о том, что она стала победительницей акции, в которой принимают участие пользователи терминалов «IBox».

“После этого с женщиной связался мужчина, который подтвердил факт выигрыша, а также сообщил, что для его получения нужно пополнить счет мобильного телефона и сообщить код, который поступит в смс-сообщении. Женщина согласилась, выполнила все условия незнакомого собеседника и потеряла 2220 грн”, – сказано в сообщении.

Правоохранители ️призывают граждан не доверять таким «призовым» смс-сообщением. Не передавайте коды с смс-сообщений и не перечисляйте деньги неизвестным лицам. Будьте бдительны и осторожны!