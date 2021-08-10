В Рубежном реализуют проект “Солнечная громада”

Агентство регионального развития Луганской области начинает реализацию в Рубежанской громаде экологического проекта «Создание локации по популяризации возобновляемых источников энергии« Солнечная громада »при организационной поддержке ОО« Взаимодействие-Плюс »в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке правительств Дании, Швейцарии и Швеции.

Об этом сообщает пресс-служба Рубежанского городского совета.

3 августа состоялась рабочая встреча представителей горсовета с заместителем директора Агентства Борисом Червонным, на которой обсуждались детали проекта, основные результаты, которые должны быть достигнуты в результате его реализации.

Участие в мероприятии приняли: заместитель городского головы Татьяна Абрамян, начальница отдела инвестиционной политики Наталия Коваленко и представитель управления жилищно-коммунального хозяйства Татьяна Ковтун.

По итогам встречи обозначены границы сотрудничества с Рубежанской громадой по проекту и подтверждена готовность оказать информационную поддержку проекту через официальный сайт городского совета и официальную страницу в Фейсбуке.

Напомним, что проект направлен на создание положительного примера использования возобновляемой энергетики с элементом обучения. В центре Рубежного планируется локация, где установят скамейки с солнечными панелями и возможностью подзарядки гаджетов, столбы освещения с солнечными светильниками, информационные стенды с информацией о преимуществах альтернативной энергетики. Местные жители и туристы смогут отдохнуть, получить интересную информацию и опыт использования альтернативной энергетики.

С подробной информацией о проекте и процесс реализации можно ознакомиться в Фейсбуке: https://www.facebook.com/Sungromada