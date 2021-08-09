Украина готова перенести заседания по Донбассу из Минска: Арестович озвучил детали

Накануне спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович дал понять, что он будет первым, кто поднимет вопрос о переносе заседаний по Донбассу из Минска.

В прямом эфире на телеканале “Дом” Арестович дал понять, что Россия постоянно хочет показать, что она не является стороной конфликта на Донбассе. Именно поэтому требует от Киева начать непосредственные переговоры с “главарями” ОРДЛО, передает Диалог

Минские договоренности предусматривают встречу в очных форматах. Однако на сегодняшний день они невозможны из-за карантинных ограничений. После приезда из Индии или России все обязаны пройти 14-дневный карантин. Как только все ограничения будут сняты и станет вопрос о личной встрече, Киев будет детально рассматривать предложение о переносе заседаний из столицы Беларуси.

Арестович подчеркнул, что Киев уже высказал свое отношение к самопровозглашенному президенту Беларуси. Одновременно с этим украинское правительство отказало Лукашенко в праве представлять белорусский народ.

Более того после инцидента с Протасевичем Киев ввел ряд санкций против режима белорусского диктатора.

Спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу дал понять, что процедура переноса заседаний в другой город или страну очень длительная.