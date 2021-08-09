График работы мобильных подразделений “Ощадбанка” у линии разграничения в Луганской области (10-13 августа)

С целью расширения территории банковского обслуживания населения и обеспечения государством своевременного выполнения социальных выплат и пособий у линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, АО «Ощадбанк» осуществляются мероприятия по функционированию передвижных мобильных подразделений банка на базе автомобиля КрАЗ.

Об этом передает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

10 августа (9:00 – 15:00) – с. Нижнетеплое;

11 августа (9:00 – 15:00) – с. Светличное;

12 августа (9:00 – 15:00) – пгт. Тошковка 1;

13 августа июля (9:00 – 15:00) – г. Золотое.

Кроме того, на постоянной основе (с понедельника по пятницу) с 7:30 до 15:30 (перерыв 11:30 – 12:30) отделение АО «Ощадбанк» работает на КПВВ «Счастье».

Основные задачи мобильных подразделений:

– обеспечить выполнение социальной миссии и реализации поручений возложенных государством на АО «Ощадбанк»;

– улучшить качество и доступность банковских услуг для жителей самых отдаленных населенных пунктов Донецкой и Луганской области, которые расположены вдоль линии разграничения на территории подконтрольной украинской власти;

– максимально охватить банковскими услугами внутренне перемещенных лиц и местное население у линии разграничения, в том числе вблизи КПВВ.

По информации Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины