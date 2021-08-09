График работы мобильных подразделений “Ощадбанка” у линии разграничения в Луганской области (10-13 августа)

С целью расширения территории банковского обслуживания населения и обеспечения государством своевременного выполнения социальных выплат и пособий у линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, АО «Ощадбанк» осуществляются мероприятия по функционированию передвижных мобильных подразделений банка на базе автомобиля КрАЗ.
Об этом передает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
10 августа (9:00 – 15:00) – с. Нижнетеплое;
11 августа (9:00 – 15:00) – с. Светличное;
12 августа (9:00 – 15:00) – пгт. Тошковка 1;
13 августа июля (9:00 – 15:00) – г. Золотое.
Кроме того, на постоянной основе (с понедельника по пятницу) с 7:30 до 15:30 (перерыв 11:30 – 12:30) отделение АО «Ощадбанк» работает на КПВВ «Счастье».
Основные задачи мобильных подразделений:
– обеспечить выполнение социальной миссии и реализации поручений возложенных государством на АО «Ощадбанк»;
– улучшить качество и доступность банковских услуг для жителей самых отдаленных населенных пунктов Донецкой и Луганской области, которые расположены вдоль линии разграничения на территории подконтрольной украинской власти;
– максимально охватить банковскими услугами внутренне перемещенных лиц и местное население у линии разграничения, в том числе вблизи КПВВ.
По информации Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины