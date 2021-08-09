В Луганской области сделали более 106 тысяч прививок от COVID-19

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В Луганской области против COVID-19 сделано 106 319 прививок.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.


По состоянию на 9 августа в Луганской области проведено 106 319 прививок против COVID-19, в том числе первой дозой – 64 152 прививок, второй дозой – 42 167 прививок.

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Вакцину Ковишелд получили 13 930 человек, Коронавак – 23901, Комирнати – 31098, АстраЗенека – 23830, Модерна – 13560.

Напомним, в области работают 13 мобильных бригад, 52 пункта прививки и четыре центра массовой вакцинации населения.


По информации ГУ «Луганский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины».