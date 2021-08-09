Ризаева: Заключенные, погибшие в ОРДЛО, были убиты в Кировской колонии № 33

Смерти украинских заключенных, среди которых бронзовый чемпион мира по дзюдо 40-летний Евгений Сотников, на оккупированной территории были насильственными – это не случайность и не состояние здоровья.

Об этом сообщила в комментарии “Радио свобода” советница главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Гайде Ризаева.

Инцидент произошел в Кировской колонии №33 (находится во временно неподконтрольном поселке Кировское, что на Донетчине; поселок переименован в Хрестовку в рамках декоммунизации, но в ОРДЛО до сих пор используется старое название).

Дзюдоист Евгений Сотников отбывал наказание за убийство по неосторожности еще с 2009 года. Его приговорили к 15 годам заключения, и в скором времени мужчина должен был освободиться.

Сотников – дважды бронзовый призер Чемпионата Европы по дзюдо (2003, 2008)и участник Олимпийских игр в Пекине 2008-го. В 2009 году в кафе в Запорожье он застрелил человека – как было указано в результатах следствия, за то, что тот отказался с ним выпивать. Сотникова приговорили сначала к пожизненному заключению, потом смягчили приговор.

В пятницу, 6 августа, Евгений Сотников был убит вместе с еще двумя осужденными.

«Еще одного убитого зовут Александр Давыдов. Известно только, что они вместе находились. Не имею права разглашать больше подробностей, подождем заявления от украинской власти. Для родных Давыдова это было большим шоком, родные ждали своих близких в скором времени они должны были уже отбыть наказание и прибыть домой. Единственное, что могу сказать: эта информация подтвердилась со всех абсолютно источников. И от самих их родных. А подробности – тяжело что-либо говорить по данному инциденту, потому что наблюдать за этим ни у кого никакой возможности не было. Учитывая то, в каком страхе находятся другие осужденные, нам не сразу придет информация о том, как все это на самом деле происходило», – прокомментировала Ризаева.

Она добавила, что смерти мужчин точно были насильственными. «Смерть насильственная, а кем именно она совершена и каким методом она совершена – невозможно, остается только предполагать», – говорит Ризаева.

Советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что информация о гибели заключенных уточняется.