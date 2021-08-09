На Луганщине выявили две нелегальные АЗС

Под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры разоблачена и прекращена деятельность двух незаконных автомобильных заправочных станций, в которых сбывали контрафактное топливо.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По данным следствия, группа лиц организовала работу двух «теневых» АЗС на территории Старобельского района Луганской области, на которых осуществляли хранение, транспортировку и сбыт контрафактных товаров – бензина и дизельного топлива. По предварительным подсчетам, суточный оборот составил более 120 тыс. гривен.



В ходе проведения санкционированных обысков обнаружено и изъято из незаконного оборота более 52 тонны горючего сомнительного качества общей стоимостью около 1 200 000 грн, три переоборудованных транспортных средства, оборудование для хранения и сбыта горючего. Северодонецким городским судом Луганской области 6 августа 2021 на все вышеуказанное имущество наложен арест.



Следственные действия продолжаются. Образцы контрафакта направлены для проведения соответствующих судебных экспертиз, по результатам которых будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении лицам, причастным к совершению уголовного преступления (ч. 3 ст. 204 УК Украины).



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.