Рубежанин повредил служебное авто патрульной полиции: на него завели уголовное дело

Вчера, 8 августа, в г. Рубежное при составлении административного протокола в отношении 43-летнего местного жителя по факту употребления спиртных напитков в общественном месте, правонарушитель ударил ногой служебный автомобиль Управления патрульной полиции «Renauit Megane», в результате чего на автомобиле образовалась вмятина.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.



В отношении мужчины открыто уголовное производство по ст. 296 УК Украины «Хулиганство».

Подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.