В Счастьенском районе на пожаре погиб мужчина

8 августа в 17:04 в Службу спасения «101» поступило сообщение о задымлении жилого дома по адресу: Счастьенский район, пгт Петропавловка, ул. Славянская.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

Прибыв на место происшествия, спасатели 59-го государственного пожарно-спасательного поста установили, что задымление возникло из-за тления пола в одной из комнат частного жилого дома. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы обнаружено тело мужчины, 1928 года рождения без признаков жизни.

Пожар на площади 6 кв. м локализован в 17:25 и ликвидирован в 18:57.

К ликвидации привлекались 3 огнеборца на пожарной автоцистерне.

Причину возникновения пожара и обстоятельства выясняют специалисты.