Играл с мамой на подоконнике: в ОРЛО малыш выпал из окна многоэтажки

Из окна второго этажа многоэтажного дома во временно неподконтрольном г. Сорокино (бывш. Краснодон,- ред. ЛР) выпал маленький мальчик.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.

Молодая женщина играла со своим сыном (год и восемь месяцев), сидя на подоконнике распахнутого окна. Ребёнок прыгал, крутился, в какой-то момент потерял равновесие, оперся на москитную сетку, которая оборвалась сверху, и выпал на улицу вместе с ней.

Как отмечается, жизнь мальчику спасло то, что он упал головой на клумбу. Малыша отвезли в больницу с диагнозом: «Кататравма. Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Ссадина лба слева».

Угрозы жизни и здоровью нет.