Как провести презентацию на английском: лайфхаки

Презентация — это всегда непросто, в особенности если нужно провести ее на не родном для вас языке.

Но, надо сказать, что, ко всему прочему, это еще и возможность подтянуть языковые навыки и добиться большей уверенности как для профессионала, владеющего английским.

Вначале расскажем о том, что нужно делать, а затем — чего лучше избегать.

Простой язык

Многим людям кажется, что их английский не достаточно хорошего уровня, и поэтому они пытаются использовать усложненные слова и выражения. Однако если вы не вполне уверенно пользуетесь этими словами, если не уверены в их значении, могут возникнуть ошибки, вас могут неправильно понять. Простые и доступные слова — это достаточно эффективный прием. Поэтому помните о таком принципе.

Говорите медленно

Если у вас акцент (а акцент есть у всех), если английский не ваш первый язык, другим людям может быть непросто уловить смысл вашей речи. Именно поэтому стоит говорить помедленнее, чем вам бы, возможно, хотелось. Поэтому если вы думаете, что говорите медленно, говорите еще медленнее, чтобы другим было проще вас понять.

Визуальная составляющая

Проверьте, что ваши слайды профессионально отредактированы. Будет лучше если носитель английского или профессиональный редактор презентаций проверит вашу презентацию. Ничего не может навредить так, как грамматические ошибки в надписях на изображениях. Постарайтесь не допускать таких ошибок.

Используйте больше глаголов

Глаголы — это «сильные» слова, они несут в себе действие. Поэтому старайтесь чаще использовать глаголы, чем существительные. Если текст вашей презентации переполнен нагромождением существительных, особенно в косвенных падежах, это усложнит восприятие.

Например, сравните два предложения:

The delivery of the package took place on Sunday afternoon. — Доставка посылки имела место в воскресенье в середине дня.

и

The post office delivered the package on Sunday afternoon. — Почта доставила посылку в воскресенье днем.

Понять второе предложение намного проще, оно не усложнено канцеляризмами. В нем основная роль отведена глаголу, а не существительным.

Активный залог

Используете слова в активном залоге, а не в пассивном.

6 000 apartments were rented by that company last month. — 6 тыс. квартир были арендованы той компанией в прошлом месяце.

Это пример пассивного (страдательного залога).

Вот, для сравнения, активный залог:

ABC Company rented 6 000 apartments last month. — ABC Company арендовала 6 тыс. квартир в прошлом году.

Как можно видеть, понять предложение без пассивной формы глагола намного проще.

Коуч

Если представляется возможным, поработайте с профессиональным англоязычным коучем, который бы помог вам усовершенствовать навыки презентации и подсказал бы, какие ошибки вы допускаете, какие ваши сильные стороны и над чем еще стоит поработать.

Transition words

Слова-связки, такие как furthermore, nevertheless, on the other hand, what’s more, the thing is, moreover, плавно подводят вашего слушателя к вашей следующей мысли. Это, опять же, упрощает восприятие. Поэтому привыкайте к использованию слов-связок.

Запишите важные цифры

Важно, чтобы слушатели могли четко видеть все цифры, к тому же в разных странах используются разные форматы для написания цифр и названия.

Наиример,

100,000 — one hundred thousand (сто тысяч).

Но в Индии, к примеру сто тысяч называют: one lakh.

Поэтому если аудитория не знакома с термином one hundred thousand или one lakh.

Напишите их цифрами.

Не используете аббривеатуры

Не используете аббревиатуры, акронимы или сокращенные названия компаний. Некоторые люди могут их не знать. Если используете сокращения, дополните их полными названиями.

Избегайте жаргонизмов

В каждой сфере жизни есть своя специфическая терминология. Например, для непосвященных речь айтишников может звучать как язык людей с другой планеты, поскольку это специфическое арго, понятное только им. Поэтому если обращаетесь к общей аудитории, используете общепонятные названия и термины, чтобы объяснить, что вы имеете в виду и донести свой посыл широкой аудитории.

Не используете сленг

Даже если вы слышали сленговые выражения от носителей языка, лучше избегать их, особенно когда вы не вполне понимаете, как использовать такие выражения. Если не к месту сказать ту или иную сленговую фразу во время презентации, это прозвучит совсем непрофессионально.

Не используйте слова-паразиты

Это т.н. crutch words в английском, которые, словно костыли при ходьбе, дополняют речь. Когда автор презентации нервничает, подбирая слова, он может произносить междометия, чтобы восполнить паузы.

Hm, yeah, like…

Когда вы над чем-то думаете, думайте с закрытым ртом.

Новые статьи об английском вы найдете в нашем блоге.