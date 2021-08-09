Ламинат – особенности

В современном мире в качестве напольного покрытия многие используют ламинат. Из основных достоинств следует выделить натуральность, а также доступность цены. И это – далеко ен все преимущества ламината. Их гораздо больше. В интернет-магазин Альберо вы сможете выбрать из широкого ассортимента и приобрести с быстрой, удобной доставкой качественный и надежный ламинат. У каждого есть возможность выделить интересующие параметры, чтобы сузить круг поиска. В результате вы будете выбирать из тех предложений, которые оптимально подойдут под ваши запросы.

⠀

В отличие от натуральной древесины, у ламината – больше преимуществ. Здесь следует выделить твердую структуру доски. Составные части ламинированных полов – это прозрачный и износостойкий поверхностный слой, декоративный слой и средний – основной слой, в виде ДВП высокой плотности. А еще – меламиновый подслой.

⠀

Смолы способны выдерживать точечное, а также динамическое давление от проходной активности, передвижения мебели и падения острых предметов, температурные перепады.

⠀

Стабилизирующий слой не даст доске ламината поехать. Вся структура остается на месте, даже в случае увеличенного давления или перепада температур.

⠀

Благодаря искусственному происхождению структуры, доска не сгниет в случае попадания влаги под покрытие.

⠀

Ламинат – это большая вариативность выбора. Есть варианты с имитацией кожи или шкур животных, ковролина и камня. других структур.

⠀

Ламинат позволяет визуально увеличить площадь комнаты за счет диагональной укладки. Ламинат без фаски делает площадь пола единой.

⠀

Доски с фаской по краям имитируют натуральный паркет.

⠀

Диагональная или прямолинейная укладка ламината не вызовет сложностей. Важная составляющая – долговечность. Прочный ламинат невозможно расколоть или проткнуть, повредить мебелью.

⠀

Ламинат – напольное покрытие, которое имитирует паркет. Это – экологически чистый продукт, не содержащий ядовитых химических веществ, которые вредны для здоровья человека. На нем не скапливаются грязь и бактерии, он гипоаллергенный и может быть использован в детских комнатах.