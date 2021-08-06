На приусадебном участке рубежанина выявили наркосодержащие растения

В г. Рубежное участковые офицеры полиции совместно оперативниками ГУНП и местного отдела полиции, в ходе проведения санкционированного обыска домовладения 28-летнего местного жителя обнаружили и изъяли кусты конопли, растения мака и марихуану.

Об этом сообщает полиция Луганской области.



Изъятое направлено на исследование. Следователями, под процессуальным руководством прокуратуры, сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ст. 310 УК Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли». Следственные действия продолжаются.