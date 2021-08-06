Зеленский подписал закон, запрещающий попрошайничество с животными

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает попрошайничество с животными и предусматривает обязательность для домашнего животного ошейника с идентифицирующими отметками.

Как сообщает официальный сайт Верховной Рады Украины, сегодня закон “возвращен с подписью президента”, пишет УНИАН.

Напомним, Верховная Рада 15 июля приняла закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив Европейского Союза в сфере охраны животного и растительного мира”.

В настоящее время запрещено содержать животных лицам, на которых налагалось административное взыскание или применялись меры воздействия за жестокое обращение с животными, в течение года со дня вступления в законную силу постановления о его взыскании. А также запрещается их удерживать лицам, которые привлекались к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными или были освобождены от уголовной ответственности и производство по делу прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам.

Законом предусмотрено, что ветеринарное обслуживание должно включать услуги по эвтаназии животных для прекращения страданий животного, если они не могут быть прекращены иным способом.

Запрещается попрошайничество с животными.

Запрещается оставлять животное в закрытом салоне автомобиля при отсутствии в нем человека при температуре воздуха более +20ºС и меньше +5ºС.

Законом предусмотрено, что лицо, сопровождающее животное, обязано обеспечить: наличие поводка для осуществления выгула собак и других домашних животных, которые могут представлять опасность для жизни или здоровья человека, вне места постоянного содержания животных, а также намордник на собаках пород, которые включены в Перечень опасных пород собак, утвержденный Кабинетом министров Украины.

В законе предусмотрена обязательность наличия на домашнем животном ошейника с идентифицирующими отметками.

Запрещается умерщвление животных для регулирования численности бездомных животных. Также запрещается использование животных в качестве мишени при обучении стрельбе или в соревнованиях по стрельбе.

Законом запрещается: использование для работы больных, раненых, беременных в последней трети беременности или недокормленных животных; использование в работе с животными снаряжения и других средств, которые могут привести к травмированию, увечью или гибели животных; содержать животных в помещениях, в которых проводится убой животных, или в которых находятся туши забитых животных; насильное кормление животных, кроме кормления с лечебной или профилактической целью, в том числе запрещается осуществление деятельности по разведению и выращиванию гусей и уток для получения фуа-гра (жирной печени); потрошение, обжигание, снятие кожи, копчение, отделения частей у животных до прекращения сердцебиения животного.

Также запрещается дарить домашних животных в качестве призов, награды или премии; причинять домашним животным боль, страдания или угнетение; дрессировать животных способом, который наносит вред здоровью животного и его общему состоянию; умерщвлять животных путем утопления, удушения, использования электрического тока и веществ, приводящих к отравлению.

Запрещается замуровывание животных в подвальных помещениях.

Запрещается оставлять домашнее животное привязанным, если длина привязи составляет менее 20 метров, кроме собак, выполняющих сторожевые функции, для которых такая длина должна составлять не менее 10 метров.

Независимо от длины привязи запрещается оставлять животное без возможности укрыться в помещении, постройке и тому подобное, привязанной под действием прямых солнечных лучей при температуре воздуха более +20ºС или менее 0ºС.

Запрещается оставлять домашнее животное привязанным без присмотра в общественных местах или местах скопления людей (возле остановок, магазинов и тому подобное), а также привязывать животных к транспортным средствам и принуждать к бегу за моторными транспортными средствами.

Также повышены штрафы за жестокое обращение с животными.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу настоящего закона.